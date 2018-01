Vsi, ki bi se radi udeležili katerega od dogodkov, lahko vstopnice prevzamejo v prodajni galeriji Slovenskega mladinskega gledališča na Trgu francoske revolucije 5. Galerija je odprta od ponedeljka do petka med 12. uro in 17.30 ter ob sobotah med 10. in 13. uro. Še vedno si tako lahko zagotovite brezplačne vstopnice za nedeljski dogodek (21. januar ob 11. uri) Pesnik na obisku: Peter Svetina, medtem ko so vstopnice na voljo tudi za dogodke v nedeljo, 28. januarja, in sicer za Deček in oblak (ob 11. uri), Fergi: zabava na podeželju (ob 15. uri) in Kokoš z zlatimi jajci + Potovanje na luno (ob 17. uri).

Vstopnice so na voljo tudi za dogodke Majcena pravljica (29. januar ob 17. uri), Morda na videz kdaj kot vsi ljudje (30. januar ob 17. uri), Pesmi iz rimogojnice (1. februar ob 17. uri), Hud pesjan (1. februar ob 17. uri), Pesem morja (3. februar ob 15. uri), Vodnikove besede (3. februar ob 16. uri), Pedenjped in pedenjsvet (4. februar ob 10. in ob 17. uri) ter Pika, slika, pravljica: Trije pesniki iščejo navdih (4. februar ob 11. uri), Džumbus (7. februar ob 17. uri) in Povedka o jezeru (8. februar ob 12. uri).