Obračun med Vikingi iz Minnesote in Svetniki iz New Orleansa je veljal za poslastico četrtfinala lige ameriškega nogometa NFL. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da so se Vikingi v tej sezoni proslavili kot najboljša obramba v ligi, medtem ko Svetniki pod taktirko podajalca Drewa Breesa že dolgo veljajo za eno najbolj nevarnih napadalnih moštev.

Ko je Brees svoje moštvo manj kot minuto pred koncem srečanja popeljal v vodstvo, se je zdelo, da je tekma že odločena. Le še čudež je lahko rešil Vikinge. Nato sta deset sekund pred koncem in globoko na svoji polovici igrišča odločitev v roke vzela podajalec Vikingov Case Keenum in lovilec Stefon Diggs.

Vikingi so tekom let v končnici že večkrat na izredno boleč način morali priznati premoč nasprotnikov. Tokrat se jim je sreča obrnila in namesto še enega v seriji nemogočih porazov, so vknjižili nemogočo zmago. Čudežno akcijo si bodo ta teden v Minnesoti radi ogledali še večkrat, med tem ko bodo navijači in igralci Svetnikov nanjo in na nerazumljivo napako obrambe, ki je omogočila neoviran pobeg v končno cono, najraje pozabili.