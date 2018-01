Če vam ni vseeno, da ste v kopalnici pustili toksični oblak, še posebno če v vrsti za potrebo stojijo še drugi družinski člani, ste verjetno preizkusili že več načinov, kako odstraniti neprijeten vonj. Toda ali delujejo ali pa je zrak še slabši? Zato smo za nasvete povprašali kvalificirane strokovnjake (hvala, znanost!) in odkrili nekaj fascinantnih dejstev, kako se boriti s straniščnimi vonjavami – zvijače, ki delujejo, in druge, ki ne.

Tudi če upate ali si želite, da bi neprijeten vonj iz kopalnice izgnali z dišavnim pršilom, se to ne bo zgodilo. Pršila kvečjemu zamaskirajo vonjave in najpogosteje ne preveč dobro. Z vonjem po borovcih kvečjemu ustvarimo takšno ozračje, kot da bi šli na veliko potrebo v gozdu! Zakaj se je tako težko znebiti neprijetnega vonja? Bistvena je intenzivnost vonja, ki ga želimo zakriti. Znanstveno dejstvo je, da dobršen del prebave poteka z nadzorovanim gnitjem, saj veliko straniščnih vonjav nastane zaradi okoli petsto različnih vrst bakterij, ki živijo v črevesju. Končni rezultat je mnogo bolj smrdljiv kot denimo zažgan opečeni kruhek. Poleg tega nam lasten straniščni pridelek smrdi že zaradi evolucijskega trika, ki nas drži proč od potencialno nevarnih bakterij, ki so v njem. Intenzivnost smradu pa je odvisna tudi od tega, kaj jeste. Hrana z veliko vsebnostjo žveplenih sestavin, kot sta česen in čebula, ali jedi z dušikovimi spojinami (proteini) sprošča vonjave, ki jih je še posebno težko zakriti s pršili. Dobra novica je, da so neprijetni vonji v stranišču kratkega veka, za rešitev pa znova poglejte prvi nasvet!

Stranišče temeljito očistite

Če je v kopalnici ali stranišču vedno neprijeten vonj, ne glede na to, ali ste šli na veliko potrebo ali ne, je morda čas za temeljito čiščenje školjke. Odstranite pokrov in na vse notranje in zunanje površine nanesite pasto, narejeno iz sode bikarbone in malo vode. Še posebno pozornost posvetite območju pod robom. Sredstvo pustite delovati nekaj minut (ali dlje, če je treba) in ga nato obrišite. Za dodatno svežino spustite v školjko dve šumeči tableti antacida in ju pustite delovati dvajset minut. Po tretmaju bi moralo stranišče dišati kot – pravzaprav nič. In to je dobro, kajne?