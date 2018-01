Odstranljive tapete: dekoracijske ideje za tiste, ki jih ne želijo strgati z zidov

Odstranljive tapete so ena tistih iznajdb, ki so slišati predobre, da bi bile resnične. Ali res lahko položimo in predvsem odstranimo zidne tapete brez mukotrpnega dela? Res! Začasne tapete, kot se tudi imenujejo, preprosto prilepimo tako kot nalepke – odlepimo spodnji sloj papirja in jih namestimo na steno.