Obtožbam strokovne in laične javnosti o škodljivih in nestrokovnih spremembah uredbe o hrupu so se pridružili še vladni pravniki. Predlog novele krši poslovnik vlade, predlagatelj gradiva pa je odgovoren »za korektno predstavitev posledic predlaganih rešitev in za strokovno pripravo gradiva«, je služba vlade za zakonodajo poučila resorno ministrstvo za okolje in prostor.

Spomnimo, v marca lani predstavljenem osnutku nove uredbe je ministrstvo kar 90 odstotkov državnih cest in 74 odstotkov železniških prog izločilo iz virov hrupa, kar pomeni, da njihovim upravljalcem