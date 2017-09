Čeprav je evropska komisija Sloveniji jeseni lani zagrozila z morebitno večmilijonsko tožbo zaradi manjkajočih operativnih programov varstva pred hrupom, država zdaj zamuja še s strokovnimi podlagami za te programe. Do konca junija letos bi morali izdelati tretjo generacijo strateških kart hrupa, a čeprav je vlada to v odgovoru na opomin tudi neposredno obljubila Bruslju, kart ni od nikoder. Namesto tega ministrstvo za okolje in prostor evropskim birokratom po naših zanesljivih informacijah sporoča, da bodo programe varstva pred hrupom izdelali kar na podlagi zastarelih strokovnih podlag iz leta 2011.

Za komisijo je pomembno, da bo kršitev odpravljena

V kabinetu premierja Mira Cerarja so odziv na prelomljene vladne obljube prepustili okoljskemu ministrstvu in ministrici Ireni Majcen, kjer so prepričani, da lahko evropske zahteve izpolnijo tudi z izdelavo programov na osnovi kart izpred šestih let. »V skladu s poslovnikom je vlada sprejela odgovor na uradni opomin, vsa nadaljnja korespondenca med evropsko komisijo in državo članico pa poteka neposredno prek resornega ministrstva, ki o odgovorih obvešča tudi službo vlade za zakonodajo in ministrstvo za zunanje zadeve. /.../ Če ministrstvo oceni, da bo moč kršitev hitreje odpraviti s kakšnim drugim ukrepom, o tem seveda obvesti evropsko komisijo, ji pojasni razloge za to in predloži časovnico,« so pojasnili na ministrstvu.

Konkretnega dopisovanja s komisijo nam niso želeli pokazati, češ da bi to lahko škodilo predsodni preiskavi in ogrozilo njen potek ter porušilo zaupanje med državo in komisijo. Namestnik direktorice vladne službe za zakonodajo Janez Pogorelec je razložil, da odločitev države članice »glede načina in roka odprave kršitve v odgovoru na uradni opomin v razmerju do EU ne ustvarja dodatne obveznosti po pravu EU«. Za evropsko komisijo po njegovih besedah ni pomembno, na kakšen način država članica odpravi kršitev, pomembno je le, da je ta način skladen s pravnim redom EU.