Ne bom več razglabljal ali celo insinuiral dogodek, ampak če sem odkrit, vsa zadeva kliče po ločenem mnenju. Tako na področju forenzike kot na področju predpisov, inšpekcije in lokalne samouprave. Kot Vrhničan ne morem več gledati, kako »država« lomasti po Vrhniki, lokalna samouprava pa pri tem nima besede. Kje to vidiš? Meni nič, tebi nič država pripelje v stečaj Industrijo usnja Vrhnika, posledice pa ostanejo Vrhniki, odškodnine za šlamastiko ni.

V najbolj elitnem delu Vrhnike, kjer je nekoč kraljevala I. oklepna brigada, bo imela država svoj arhiv. Osnovna šola Ivana Cankarja poka po šivih, ravnateljica Polonca občinski svet prosi za pomoč. Pri tem Vrhnika nima besede.

Ko je Vrhniko okupirala oklepna brigada, države ni bilo nikjer. Še več, obtožili so nas, da smo spustili tanke proti prestolnici in skorajda zamenjali poveljnika območnega TO, da ni hotel s 180 teritorialci napasti oklepne kasarne. Ko pa je bilo treba izprazniti borovniško skladišče, so bili prvi zraven. Naj se država neha igrati z Vrhniko. Kako je že predsednik vlade Miro Cerar nekoč napisal v Dnevniku: Molče s pogledom v tla smo šli mimo. In še hodimo, pripišem.

Vid Drašček, Vrhnika