Presenetil pa nas je prvak opozicije, ki je sklenil pogodbo o posojilu za približno pol milijona evrov po izredno ugodni obrestni meri, za potrebe financiranja predvolilne kampanje njegove stranke SDS. Sicer to dejanje malo izstopa iz konteksta uvodne misli, ker posla ni sklenil z nigerijskimi poslovneži in se je raje odločil za najbližjo davčno oazo Republiko Srbsko, verjetno zaradi tega, ker mu angleščina ravno ne leži. Kaj so še drugi vzroki, lahko samo ugibamo. Bo že veljal tisti stari kmečki rek, da so zapori svojevrstna fakulteta in da ko zaporniki pridejo na prostost, to uspešno koristijo.

Podpisati posojilno pogodbo pod prej omenjenimi pogoji s šarmantno gospo Dijano Đ., sodelavko njegovega zaporniškega prijatelja in sostanovalca z Doba Roka Snežiča, in se predhodno ne prepričati o vsebini dokumenta, je zgodba za majhne otroke. V medijih smo zasledili, da finančne posle gospe Dijane preiskujejo tudi kriminalisti. Janševa izjava, da so pogodbo pregledali njihovi strokovnjaki, nam daje misliti, da gre za prijatelje z ustavnega sodišča ali pa za njegova najožja prijatelja, doktorja Gorenaka in Grimsa. Slednji je celo nadzornik Sove in bi lahko angažiral svoje fante, da malo povprašajo v »kafičih«, za kakšno kreditno firmo gre. Čudi nas, da je Janša odslovil soprogino sestrično, osebno bančno svetovalko, ki mu je pred časom odlično vodila finance.

To posojilo je sporno tako z zakonskega kakor tudi z etično-moralnega vidika. Zakon o političnih strankah v 22. členu jasno opredeljuje, da višina posojila ne sme presegati desetkratnika letne poprečne bruto plače, kar znaša 15.840 EUR. Pri vsej tej zadevi se nam poraja vprašanje o izvoru tega denarja. Srčno upamo, da nima nobene povezave z iranskim pranjem denarja v NLB in terorizmom.

Istega dne, ko je bila v Večeru objavljena ta novica, je stranka SDS v parlamentu doživela popolni fiasko v zvezi z ustavno obtožbo proti premierju Cerarju v zadevi begunca Ahmada Šamieha. Poraz za porazom.

Pa še nekaj o oddaji Odmevi na nacionalni TV, ki je sledila tej Večerovi objavi. Glavna protagonista oddaje sta bila »neodvisna« novinarka Rosvita Pesek, ki nam je metala pesek v oči, in Janez Janša. Menimo, da tako tendencioznega intervjuja Slovenci že dolgo nismo videli. Oba sta se trudila na vse pretege, da posojilno šlamastiko spravita v legalno obliko, čeprav je mnenje računskega sodišča popolnoma jasno, da je ta v koliziji z zakonodajo. Večino odmerjenega časa je prvak opozicije pleteničil o ustavni obtožbi proti premierju Cerarju, potem o uveljavitvi arbitraže o meji v Piranskem zalivu, o najemu spornega posojila pa je povedal bore malo, skoraj nič. Slovensko javnost je zavajal z drugimi političnimi temami, ki niso bile predmet intervjuja.

Zanima nas skratka, zakaj je voditeljica namenila tolikšno minutažo Janši, ki je med drugim odkrit zagovornik neplačevanja RTV-naročnine, ki je tudi ne plačuje. Menimo, da je skrajni čas, da se pristojni organi RTV pozabavajo z delovanjem in novinarskimi takšne vrste.

Lojze Podobnik, Boris Pogačar, Jože Butara, Jože Ribič, Milan Gorjanc, Jože Florijančič, Janez Butara, Boris Gregorčič, Bogdan Avbar, Franc Medle, Darko Kastelic, Remzo Skenderović

Društvo SRP