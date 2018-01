Nekateri vidnejši člani stranke pa razočaranja vendarle ne skrivajo. »Jezen in razočaran sem,« nam je dejal eden od njih, ki pa ni želel biti imenovan. Jezi ga, ker se Janša druži s finančnimi špekulanti, kot je Rok Snežič, in ga čudi, da je kreditni posel izpeljal tako »nespametno«. »Če ne bi bil pod pogodbo podpisan Janša sam, bi bil prepričan, da gre za sabotažo,« pravi. Naš sogovornik iz vrst SDS se strinja z ocenami, da je zgodba s kreditom »silno problematična« in da kliče po odgovornosti. »Če bi pogodbo podpisal kdo drug in ne Janša sam, bi podpisnika nemudoma žrtvovali, zdaj pa se ne bo zgodilo nič. V stranki ni potrebne kritične mase, da bi vendarle prišlo do zamenjave na njenem čelu.« Po prepričanju našega sogovornika bodo predstavniki SDS zaradi bližine parlamentarnih volitev »še bolj vztrajali v molku«.

Janševi zadnji javni nastopi pa kažejo, da ga je afera vendarle spravila v precejšnjo zadrego; pri pojasnjevanju svojih ravnanj ni bil Janša nikoli tako nesuveren kot zdaj. me, ušk