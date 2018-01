Dramatični posnetki televizije CNN Türk prikazujejo, kako letalo družbe Pegasus Airlines visi na pečini zgolj nekaj metrov od Črnega morja. Kolesa so zataknjena v blatu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na fotografijah tiskovne agencije Dogan je videti, da se iz letala vali tudi dim.

Ena od potnic letala, ki je v Ankari vzletelo brez težav, je dejala, da je med dogodkom na letalu izbruhnila panika. »Nastala je panika, ljudje so kričali,« je povedala Fatma Gordu.

Iz letalske družbe so danes sporočili, da med 162 potniki in šestimi člani posadke ni bil poškodovan nihče. Letališče so za nekaj časa zaprli, davi pa so ga znova odprli.