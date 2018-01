V hitrih disciplinah se je prvič zgodilo, da so vsa tri mesta zmagovalnega odra zasedle italijanske smučarke. Nazadnje so bile tri Italijanke na odru za zmagovalke marca 1996 na veleslalomu v norveškem Narviku po zaslugi Deborah Compagnoni, Sabine Panzanini in Isolde Kostner. Na smukih so Italijani dvakrat vpisali trojne stopničke. Decembra 2000 v francoskem Val d'Iseru Alessandro Fattori, Kristian Ghedina in Roland Fischnaller ter januarja 1988 v švicarskem Leukerbadu Michael Mair, Giorgio Piantanida in Werner Perathoner.

Na tem prizorišču svetovnega pokala so imeli oblico težav s pripravo proge zaradi pretoplega vremena. Smučarke so lahko šele pred tekmo opravile trening, startale z nižjega starta, tako da je šlo dejansko za sprinterski smuk, dolg dobro minuto. Petindvajsetletna Goggia je pokazala, da je tik pred olimpijskimi igrami v sijajni formi. Po tretjem mestu na veleslalomu v Kranjski Gori je na avstrijskem Koroškem prišla do svoje prve zmage v tej sezoni, tretje v karieri. Prvi dve zmagi je osvojila lani prav v korejskem Jeongseonu, ko je konkurenco premagala na superveleslalomski in smukaški progi. Na obeh tekmah je bila takrat Ilka Štuhec tretja. Goggia in Štuhčeva, ki je v tej sezoni na prisilnem počitku, sta prijateljici zunaj tekmovalnih prog.

Goggia je slavila zmago z veliko prednostjo. Njena rojakinja Brignonejeva je na drugem mestu zaostala sekundo in deset stotink, zaostanek Fanchinijeve na tretjem mestu pa je znašal 1,45 sekunde. Preizkušnji na Koroškem je izpustila vodilna smučarka v karavani Američanka Mikaela Shiffrin (1381), potem ko je v letošnji sezoni nanizala deset zmag ter v seštevku sezone vodi z zalogo kar 821 točk pred prvo zasledovalko Švicarko Wendy Holdener (560), ki prav tako ni tekmovala v Avstriji. V seštevku discipline je na vrhu danes peta Tina Weirather iz Liechtensteina (170), ki vodi tudi v superveleslalomskem seštevku. Se ji je pa Goggia približala na le točko zaostanka, danes 14. Avstrijka Cornelia Hütter zaostaja dve točki. Shiffrinova na tretjem mestu pa le deset točk.

V slovenskem taboru so se odločili, da na Koroško ne bodo poslali nobene od tekmovalk. Štuhčeva, ki je na hitrih progah navduševala v minuli sezoni, se v tej sezoni posveča rehabilitaciji in okrevanju po operaciji poškodovanega kolena. S tem pa je zazevala velikanska vrzel v slovenski ženski vrsti v obeh hitrih disciplinah. Maruša Ferk ima že dlje časa težave s kolenom, ki jo ne neha boleti, tako da se je po slalomih v Kranjski Gori in Flachauu odločila za premor, med katerim želi nabrati moči za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji. Veleslalomski del ekipe, Ana Drev, Tina Robnik in Meta Hrovat, se bo na naslednje preizkušnje pripravljal v San Vigiliu, slalomski del pa bo nastopil na tekmah evropskega pokala.

Pred olimpijskimi igrami bosta na sporedu še dva ženska smuka v Cortini d'Ampezzo in Garmisch-Partenkirchnu.