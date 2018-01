Predstava je v okvirju newyorškega festivala Under The Radar, ki poteka že 14. leto in se osredotoča na neodvisni eksperimentalni teater, potekala tudi v soboto, na sporedu pa bo še v nedeljo. »Festival poteka dva tedna, sodelujejo pa številne skupine iz ZDA in sveta z novimi deli. Tema festivala je Zakaj gledališče danes? in vsaka skupina skuša na to vprašanje odgovoriti na svoj način,« je dejal umetniški direktor festivala Mark Russell.

Russell ustanovitelja skupine EnKnapp Iztoka Kovača pozna že 25 let, dobro sodeluje pa tudi z Nature Theater of Oklahoma, ki se na festival Under the Radar vrača po petih letih. Po njegovih besedah so vse predstave razprodane. »Ta predstava privlači bolj avanturistične gledalce in ker je plesna predstava združena z gledališčem, je toliko bolj privlačna,« je dejal Russell.

Iztok Kovač je dejal, da skupina EnKnapp občasno povabi k sodelovanju tudi tuje sodelavce in predstava Zasledovalci sreče je nastala, ko je k sodelovanju povabil Pavola Liška in Kelly Copper iz Nature Theater of Oklahoma. »Najprej je nastala knjiga Cowboy Dances, nato pa predstava Pursuit of Happiness, kar je pojem, ki ga najdemo v ameriški ustavi,« je dejal umetniški direktor predstave Kovač. »Predstava je posebna, ker ni le plesna, ampak ima tudi uro in 50 minut teksta. Z njo sodelujemo po gledaliških festivalih in plesnih odrih. Dejstvo, da nastopamo na festivalu Under the Radar, ki je zelo cenjen, je za nas velik privilegij in upam tudi odskočna deska za nadaljnja gostovanja,« je dejal Kovač. Letos praznujejo deseto obletnico plesne skupine EnKnap ter 25. obletnico ustanovitve Zavoda EN-KNAP. »V ta namen smo pripravili sklop dogodkov, ki se bodo odvili skozi celo leto, poudarek pa bo aprila v Ljubljani.«