Arona je sicer klasičen predstavnik svojega razreda, a ima vseeno nekaj adutov, s katerimi odstopa od drugih. Tako omogoča precejšnjo mero personalizacije, na primer z različnima barvama strehe in preostale karoserije, predvsem pa se lahko pohvali z zares številnimi asistenčnimi sistemi, ki jih domala v celoti povzema od predstavnika razreda višje – atece. V dolžino meri 4,14 metra, a naj vas to ne zavede, saj je v potniški kabini zelo prostorna, ob tem pa že v osnovi ponuja 400-litrski prtljažnik. Če se boste z njo želeli podati na kakšne neurejene poti, vam bo prav prišla 19-centimetrska oddaljenost od tal, kot pri zdaj že velikem delu podobno velikih avtomobilov pa si tudi pri aroni ne boste mogli pomagati s štirikolesnim pogonom. Za pogon prednjega para bodo sicer lahko skrbeli trije po moči različni bencinski motorji TSI (litrska s 95 ali 115 konji oziroma 70 ali 85 kilovati ter 1,5-litrski s 150 KM/110 kW) in dva 1,6-litrska dizelska TDI (s 95 KM/70 kW in 115 KM/85 kW), konec leta bo arona na voljo tudi s pogonom na CNG, najugodnejša stane 14.990 evrov. V primeru Seatovega financiranja pa še tisočaka manj. mat