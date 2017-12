Vojko Flegar: Šeststo milijard razlogov za regulacijo delitvene (sodelovalne) ekonomije

Čeprav so znova podirale borzne in prihodkovne rekorde ter slavile inovacijske dosežke, iztekajoče se leto za (ameriške in hkrati globalne) tehnološke korporacije ni bilo posel kot običajno. Njihovi disruptivni, prelomni poslovni modeli, davčne prakse, podatkovna lakota, zlorabe monopolnega tržnega položaja in navsezadnje družbena neodgovornost so naleteli na odpor, kakršnega doslej niso bile vajene. Namesto z nereflektiranim medijskim omedlevanjem ob slehernem novem modelu telefona ali prenosnika in ob vsaki konferenčni predstavitvi »revolucionarnih« programskih rešitev so se morale soočati z javnim zgražanjem zaradi svoje korporativne kulture, s kritično analizo ekonomskih, socialnih, političnih in družbenih posledic svojih izdelkov in storitev ter se odzivati na vabila za parlamentarna, regulatorna in sodna zaslišanja. In ne nazadnje so jih skoraj že množično doletele prepovedi delovanja, odvzemi licenc in kazni, za zdaj predvsem v EU.