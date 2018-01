Mladeniču iz Reke gre v nos pričkanje Slovenije in Hrvaške o meji v Piranskem zalivu. Glasbenik, ki je v preteklosti že navduševal s svojimi parodijami, se je resne tematike znova lotil s humorjem. Priredil je besedilo pesmi Ribari pokojnega Vinka Coceja. V besedilu tako med drugim pripoveduje o Piranskem zalivu – »svetovnem čudu«.

»Vsaka riba ima potni list, čigava je ta riba – je Slovenka ali Hrvatica, je Špela ali Ivana?«. Staraj nato kitarsko spremljavo zamenja s harmoniko, zapoje pa tudi v slovenščini.

Posnetek, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi, je doslej na facebooku videlo že več kot 217.000 ljudi.

Staraj je za Novi list povedal, da ima veliko prijateljev z obeh strani meja in da zanje ni pomembno, kdo je Hrvat in kdo Slovenec. »Za nas je vse Istra, območje, kjer ljudje živijo v sožitju,« je dejal za hrvaški dnevnik. Dodal je še, da ne razume, zakaj se o meji toliko razpravlja. »Vse, kar vem, je, da je to delček sveta, kjer so ljudje veseli, se radi družijo in pojejo,« je povedal o svojih istrskih rojakih. Dodal je še, da ga žalosti, da se na vsakem koraku spodbuja sovraštvo – nekaj, česar »mali«, navadni ljudje nikakor ne želijo.