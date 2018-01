Nekaj je že moralo biti sumljivo izurjenim delavcem mobilnega oddelka finančnega urada Novo mesto, da jim je 19. decembra lani ob vstopu v Slovenijo na Obrežju pri poostrenem nadzoru v oči padel 21-letni voznik osebnega vozila iz Bosne in Hercegovine. »Povedal je, da je namenjen v Ljubljano in da ima s seboj le stvari za osebno uporabo. Začeli so preiskavo, pri pregledu podvozja pa ugotovili, da bi lahko šlo za prirejen prostor,« pojasnjuje Milan Kelher, direktor finančnega urada Novo mesto. Enoprostorca so temeljito pregledali in med sprednjima sedežema pod tapeto na dnu vozila odkrili prirejen prostor in v njem orožje.

V Bosni prijeli pajdaša Nadaljnjo preiskavo so prevzeli policisti, ti so mladeniču odvzeli prostost in ga pridržali, o najdbi pa obvestili sodnico in državno tožilko v Krškem. Preiskovalni sodnik je zoper osumljenca odredil pripor. Na podlagi odredbe za preiskavo so novomeški kriminalisti v sodelovanju z delavci finančnega urada dodobra prečesali vozilo in v prirejenem prostoru odkrili dve predelani pištoli, 18 avtomatskih pušk, lovsko puško, 37 nabojnikov za avtomatsko puško ter skoraj 700 nabojev različnih kalibrov. O tem so obvestili tudi kolege v Bosni in Hercegovini ter jih pozvali, naj začnejo preiskavo na svojem območju. Doslej zbrana obvestila v preiskavi, ki tako na slovenskih tleh kot v Bosni in Hercegovini še poteka, kažejo, da je osumljeni deloval v hudodelski združbi. Kot je potrdil France Božičnik iz sektorja kriminalistične policije, so v tem času v Bosni in Hercegovini prostost odvzeli tudi njegovemu 32-letnemu »pajdašu« ter opravili dve hišni preiskavi. Kaj so pri tem odkrili, še ni znano, kot tudi ne, kdo naj bi bil končni kupec.

Priljubljene puške iz Crvene zastave Na Obrežju so policisti v letih 2013 do 2017 v sedmih primerih našli in zasegli prepovedano orožje. Po besedah Robija Ribiča iz uprave kriminalistične policije generalne policijske uprave zadnji primeri odkritega orožja na mejnih prehodih v Sloveniji, EU in zahodnem Balkanu potrjujejo dejstvo, da je zahodna balkanska tihotapska pot še vedno ena od primarnih poti. »Tihotapci jo uporabljajo predvsem za tihotapljenje orožja znamke Crvena zastava. Najpogosteje gre za zelo priljubljene avtomatske puške M70, ki so izredno ubojne, ter pištole kalibra 7,62 do 9 milimetrov, prav tako proizvajalca Crvena zastava, pa tudi za eksplozivne naprave in ročne granate, izdelane na območju nekdanje Jugoslavije.« Balkanska pot je za tihotapce zanimiva predvsem zaradi cene orožja. Tako bi bila po neformalnih ocenah nabavna cena tokratne najdbe od 5000 do 8000 evrov, končna pa tudi desetkratnik nabavne. Drugi razlog, zakaj izberejo balkansko pot, je ta, da je v državah EU ogromno diaspore z zahodnega Balkana in s tem tudi dobre povezave z organiziranim kriminalom, ter veliko tedenskih migracij iz držav zahodnega Balkana proti EU in nazaj. Kazenski zakonik za kaznivo dejanje prometa z orožjem predpisuje kazen od enega do deset let zapora. »Pri nas je povprečna kazen od enega do treh let zapora, za enako količino orožja in podobno kaznivo dejanje pa bi bila v Veliki Britaniji kazen od 15 pa tudi do 30 let.«