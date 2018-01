Trump je lani napovedal, da bodo ZDA odstopile od pariškega sporazuma, ki je bil sprejet prav zaradi intenzivnih prizadevanj ZDA. V sredo je predsednik ZDA ponovil, da so njegovi predhodniki naredili zelo slab sporazum za ZDA, ki je krivičen in nepošten. »Lahko si predstavljam, da bi se vrnili, vendar bi nam to vzelo tekmovalno prednost in tega ne bomo nikoli dovolili,« je dejal Trump.

Erna Solberg: zelena ekonomija prinaša številne priložnosti za gospodarstvo in posle Norvežanka ga je prijazno podučila, da zelena ekonomija prinaša številne priložnosti za gospodarstvo in posle ter omenila, da Norvežani uvažajo Tesline električne avtomobile iz ZDA. Izrazila je trdno zavezo pariškemu sporazumu in poudarila pomen boja proti podnebnim spremembam. Trump je dejal, da je bilo podnebje le majhen del njunega pogovora in zagotovil, da se zavzema za čisto vodo in zrak, da zelo čuti do okolja, vendar obenem želi, da so ameriški posli lahko konkurenčni. Predsednik ZDA je že lani omenil možnost, da bi se bil pripravljen znova pogajati o podnebnemu sporazumu, vendar preostali svet na to ni pripravljen, še posebej ob dejstvu, da gre za predsednika, ki se ne drži že sprejetih dogovorov, kar je dokazal z odstopom od tihomorskega prostotrgovinskega sporazuma, z odstopom od pariškega, z enostranskim priznanjem Jeruzalema za izraelsko prestolnico in z odstopanjem od iranskega jedrskega sporazuma.