Železniška proga, ki povezuje kraja Zermatt in Täsch, do nadaljnjega ostaja zaprta, saj je na njej več snega, kot so prvotno predvidevali, so sporočile železnice. Pred tem so za danes ob 11.15 napovedovali odhod prvega vlaka iz Zermatta.

Svetovno znano smučarsko letovišče je zaradi debele snežne odeje in nevarnosti plazov že dva dneva odrezano od sveta. Tam je obstalo približno 13.000 gostov. V torek so jih sicer nekaj deset odpeljali s helikopterji, večina pa vztraja in čaka na ponovno odprtje smučišča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi v italijanskih Alpah še naprej vlada velika nevarnost plazov, zaradi katere ostaja zaprtih veliko cest. Najbolj napeto je v dolini Aoste in v delih dežele Piemont, kjer sicer velja četrta od petih stopenj ogroženosti.

V znanem smučarskem letovišču na severu Italije Sestriere so danes po odredbi mestnih oblasti očistili sneg s streh, teras in balkonov, šole ostajajo zaprte. V kraju so so v noči na torek iz hiše, ki jo je zasul plaz, rešili 29 ljudi. Nihče ni bil poškodovan.