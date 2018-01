Že minuli teden so morali iz olimpijske vasi v Sestrieru, zgrajena je bila za zimske olimpijske igre leta 2006, evakuirati okoli sto ljudi. Tako Sestriere kot smučarska središča Cervinia, Cogne in Gressoney v Piemontu in dolini Aoste zaradi obilnega sneženja ostajajo odrezana od sveta. Po tem, ko je v 48 urah zapadlo okoli dva metra snega, so v več območjih severne Italije razglasili veliko nevarnost plazov. V nekaterih delih doline Aoste so danes razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti, v večini pa ostaja na četrti od petih stopenj. Posebej tvegano je turno smučanje oziroma vsako smučanje zunaj urejenih smučišč.

Najvišjo nevarnost plazov so razglasili tudi v nekaterih delih Švice. Tu je močnemu sneženju sledilo obilno deževje. O najhujših razmerah poročajo iz kantona Wallis ob meji z Italijo. V Vispu so na varno morali rešiti približno 20 ljudi, ki so jih ogrožale velike količine blata. Cesta do smučarskega središča Zermatt na Matterhornu je bila danes zaprta, železniška povezava z Vispom proti Zermattu pa prekinjena.