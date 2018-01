Vid si rad vzame čas zase, za odklop oziroma skok v kožo neznanca in v anonimnost, kot temu pravi sam, in to vedno ob enakem času, saj mu ritem narekujejo obveznosti do gledališča in malih ekranov, to je januarja, julija in avgusta. Takrat najraje zbeži iz Slovenije. Kljub pisani paleti dogodivščin in izkušenj po svetu še vedno na prvo mesto postavlja Kostariko.

Vid si je vedno želel raziskovati neraziskane kraje. Vedno so ga zanimali še druge kulture, druge rase in druge religije, saj je verjel in še vedno verjame, da potovanja širijo obzorja, dobesedna in figurativna, ter da ti dajo možnost, da se lahko poglobiš vase in mogoče zavržeš kakšne stare resnice, ki si jih nosil s seboj.

Letošnje poletje je Vid sicer preživel ob rehabilitaciji, saj si je lani »pridelal« hernijo najnižjega diska, kar ga je, kot pravi sam, spremenilo v fizičnega kriplja. Zato se je letos po tem, ko ga je fizioterapevt Roberto Steble »spravil v red«, in to brez operacije, odločil, da se mora spraviti nazaj v formo. Tako je poletje preživel na deski na valovih, na ležalni podlogi v različnih položajih joge in seveda na toplem skoraj afriškem soncu.

Načrt za potovanje si Vid naredi sam. »Vse za potovanje uredim prek spleta na straneh, kot so skyscanner.net in booking.com. Za ogled znamenitosti pa si pogledam na Lonely planet ali pa vprašam domačine, kaj si je najbolj vredno ogledati. Rad se tudi izgubim med potovanjem, saj je potem, ko se mi končno uspe orientirati, zadovoljstvo še toliko večje,« zanimivo doda sogovornik.

Najboljša popotniška izkušnja na Baliju

Na Baliju sta z bratom s skuterjema potovala z enega konca otoka na drugega, in to brez zemljevida. »Vedela sva samo ime plaže, kjer naj bi spala v neki kolibi. Vožnja je trajala približno tri ure, in ker ta plaža takrat ni bila ne vem kako znana, tabel do tja ni bilo. Zato sva si pomagala tako, da sva se med vožnjo drla ime plaže domačinom, ki sva jih videla ob cesti, ti pa so nama zelo prijazno kazali pot oziroma mahali, kam naj zavijeva. Na srečo so Indonezijci tako prijazni, da nisva niti enkrat zašla in sva kmalu na tej plaži pila njihov poskus piva.«

Do zdaj je Vid imel veliko sreče na potovanjih. Nikoli se mu ni zgodilo kaj resnega. »Kakšna praska tu in tam, enkrat sem si malce porezal dlan s smernikom jadralne deske, enkrat sem dobil malce driske, pa sem jo hitro odpravil s probiotiki, ki sem jih imel s seboj. Enkrat sem imel vnetje sinusov, pa sploh vedel nisem. Mislim sem, da me ponoči zbuja bolečina zaradi zoba. Enkrat je morski pes skočil iz vode kakih 100 metrov stran od mene, ko sem sedel na deski v vodi. Sicer pa nič kaj drastičnega. Večinoma imam same lepe spomine na vsa svoja potovanja.«

V Afriko in Indijo komika ne vleče. »Ne vem, zakaj ne tja, ampak se mi zdi, da so kolonialisti že tako uničili ljudstva, ki živijo tam, da kot belec ne moreš doživeti teh krajev brezskrbno oziroma da te ne bi gledali kot hodeči bankovec. Menda je tako tudi na Kubi, vendar me to ne bo ustavilo in bom šel tja. Tu imam očitno dvojne standarde, ki pa ne škodijo nikomur razen mogoče meni.«