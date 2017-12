Potem ko je izpustil tri tekme zaradi bolečin v levem komolcu, ko mu je ta zaradi močnega udarca zatekel, se je slovenski košarkar Goran Dragić vrnil na parket. Proti New Orleansu s soigralci ni mogel do zmage, medtem ko je bil razplet proti Orlandu drugačen. Slovenski košarkar na nobeni od omenjenih tekem ni blestel tudi zaradi dejstva, da so bolečine v roki, s katero meče, še vedno precejšne.

Dragić bi tako brez težav izpustil še kakšno tekmo več in si vzel čas za zdravljenje poškodbe, a se je na svojo željo odločil, da pomaga soigralcem na parketu. Ker je podobno storil že ničkolikokrat v karieri, je v ligi NBA še posebej cenjen. »Govoril sem z zdravnikom in se odločil, da igram. Bolečine so prisotne, a tako pač je. Želim pomagati soigralcem in storiti, kar se da, da pridemo do čim več zmag. Ob tem pa izvajati terapije in upati na najboljše,« pravi Goran Dragić.

Njegov odnos je navdušil tudi trenerja Erika Spoelstro. »Poudarjam, da mu tega ne bi bilo treba. A si je enostavno na vsak način želel biti v pomoč soigralcem, ki ga izredno cenijo. To samo kaže, kakšen bojevnik je,« je ameriškim medijem razlagal Spoelstra, ki se sicer podobno kot lani znova ubada s številnimi poškodbami svojih igralcev. Dragić in Hassan Whiteside sta se sicer vrnila na parket, a so zato odsotni Dion Waiters, James Johnson in Justise Winslow. Miamiju gre sicer letos precej bolje kot lani, a jih kljub temu čaka še peklenski boj za mesto v končnici.