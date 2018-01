Kdor je lani poskušal sestaviti nov osebni računalnik ali nadgraditi starega, je morda naletel na težavo, ko je želel kupiti grafično kartico. Zaradi vzpona priljubljenosti rudarjenja kriptovalute ethereum in vse večjega vlaganja v razvoj umetne inteligence je leta 2017 na trenutke vladala prava suša grafičnih kartic. Predvsem tiste grafične kartice, ki so za zmerno ceno ponujale veliko moči, so se močno dražile, izstopa pa tudi nedavni dogodek v Rusiji, kjer je banka Sberbank pokupila skoraj vse grafične kartice v državi. Te je uporabila za laboratorij umetne inteligence.

Podjetje Nvidia, ki izdeluje priljubljene grafične kartice geforce in titan, je sedaj naznanilo spremembo pogojev uporabe. Odslej bo namreč prepovedano uporabljati gefore in titan kartice v podatkovnih centrih ali za obsežne poslovne raziskovalne projekte, kot je razvoj umetne inteligence. Bo pa grafične kartice še naprej dovoljeno uporabljati za aplikacije tehnologije podatkovnih blokov in rudarjenje kirptovalut, kot je ethereum.