Stanovanjska gradnja v gorenjski prestolnici je v preteklosti doživljala vzpone in padce. To zlasti velja za sosesko Kozolci na prostoru nekdanje mlekarne, ki je kljub izdelanim načrtom zaradi težav z denarjem niso zgradili. V prihodnje bo največja naložba na tem področju državna, republiški stanovanjski sklad načrtuje ob Savi 250 novih stanovanj.

Župan Kranja Boštjan Trilar je poudaril, da je to ena največjih in najpomembnejših naložb v prihodnjih letih. Da bi jo čim bolj učinkovito uresničili, bo Mestna občina Kranj pripravila ustrezne prostorske načrte za zemljišča na levem bregu Save, v bližini Delavskega mostu in na nekdaj zasebnih zemljiščih. Ta del Kranja je bil v preteklosti izrazito industrijski, propad nekaterih tovarn in trgovanje z nepremičninami pa sta povzročila, da sta tam nastala že objekt za rekreacijo in stanovanjska soseska, ki jo je pred leti prav tako zgradil državni stanovanjski sklad. Načrtovana novogradnja ima eno veliko slabost – je brez ustrezne cestne povezave za tako veliko sosesko. Po županovih besedah bodo uredili tudi ustrezno povezavo z mestnim središčem z novo cesto.