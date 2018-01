V skladu so takrat ocenili, da je najemnikov, ki ne izpolnjujejo več pogojev za neprofitno najemno stanovanje, veliko. Predvsem med okoli 950 najemniki, ki so pogodbo s skladom sklenili pred oktobrom 2003 in pri katerih iz precej nerazumljivih razlogov niso mogli preverjati ne dohodkov ne premoženja. Spremembe stanovanjskega zakona so kasneje to anomalijo res odpravile, hkrati pa – kar je bilo ključno – skladom odprle vrata do informacijskega sistema o dohodkih in premoženju, ki ga uporabljajo centri za socialno delo ter ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.