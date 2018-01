»Poteza Agencije RS za okolje (Arso), ki je 5. decembra lani podjetju Global avto izdala okoljevarstveno dovoljenje za obrat, ki stoji na zemljišču nekdanjega podjetja KIV Vransko, v njem pa omenjeno podjetje razstavlja izrabljena vozila in predeluje nevarne odpadke, je nerazumna. Arso je s tem na robu trškega jedra Vranskega, ki je zaščiten naselbinski spomenik, legaliziral okolju nevarno dejavnost in dovolil, da podjetje letno predela 1650 ton izrabljenih vozil ter dobrih 28 ton nevarnih odpadkov, v prvi vrsti bencina, kurilnega olja, dizelskega goriva ter svinčenih baterij,« se jezi župan Vranskega Franc Sušnik.

Iz postopkov izključili lokalno skupnost

Kot poudarja, je okoljevarstveno dovoljenje zadnje v vrsti nerazumnih in tudi nezakonitih dejanj Arsa, ki so se začela že oktobra 2016, ko so podjetju Global avto izdali sklep, da jim ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Na tak način so iz postopka izključili javnost in lokalno skupnost. Vse pritožbe in poizkuse občine, da bi se ta vključila v postopek izdaje dovoljenja, pa so zavrnili.

»V okoljevarstveno dovoljenje je Arso, poleg razstavljanja in zbiranja izrabljenih vozil, kar je bil predmet odločanja v predhodnem postopku o (ne)potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja, povsem nerazumno in po našem prepričanju tudi nezakonito vključil in izrecno dovolil celo predelavo nevarnih odpadkov. Zato smo na ministrstvo za okolje in prostor, Arso in druge pristojne organe naslovili vprašanje, kako je mogoče, da za dejavnost predelave nevarnih odpadkov, po prizorih, videnih na Vrhniki, v Zalogu in še kje, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Do danes odgovora še nismo dobili,« pravi Sušnik.