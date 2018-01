Gracie, ki je pri BBC zaposlena že več kot 30 let in tekoče govori kitajsko, je uredniški položaj na izpostavi mreže v Pekingu zapustila minuli teden in se vrača na prejšnje delovno mesto v okviru televizije. Pričakuje, da bo tu njena plača enakovredna plačam moških sodelavcev.

»Tajna in nezakonita kultura plačevanja« Podjetje je v odprtem pismu obtožila, da ima »tajno in nezakonito kulturo plačevanja. »Mislim, da imate pravico vedeti, da krši zakon o enakosti in se upira pritisku za pošteno in transparentno strukturo plač,« se je Gracie obrnila na vse, ki plačujejo naročnino za BBC. Medijska mreža je bila sicer lanskega julija primorana razkriti plače vseh uslužbencev, ki zaslužijo več kot 150.000 funtov na leto. Gracie je bil po lastnih besedah osupla, ko je ugotovila, da oba moška mednarodna urednika zaslužita »najmanj 50 odstotkov več« kot njuni dve ženski kolegici. Urednik za ZDA Jon Sopel je zaslužil med 200.000 in 249.999 funtov letno, urednik za Bližnji vzhod Jeremy Bowen pa med 150.000 in 199.999 funtov. Urednice za Kitajsko ni bilo na seznamu, kar pomeni, da je njena plača znašala manj kot 150.000 funtov.