Kultni angleški nogometni klub Liverpool je olajšal pot Poljaku Kamilu Stochu do zgodovinskega pokra zmag na 66. novoletni turneji. 30-letni Poljak je tako velik navijač Liverpool in oboževalec trenerja Jürgena Kloppa, da o njem spremlja vse na družbenih omrežjih in tudi obišče njihov stadion Anfield Road, kjer ga obravnavajo kot gosta VIP. Ko je bil pred zadnjim skokom v Bischofshofnu vidno živčen, se je z njim o Liverpoolu, petkovi zmagi nad mestnim tekmecem Evertonom v pokalu FA in prvem golu najnovejše okrepitve Virgila van Dijka, zapletel norveški tekmec Andreas Stejrnen, ki tako kot večina norveških skakalcev navija za angleškega velikana. »Z Norvežani, zlasti Tandejem, se velikokrat pogovarjamo o Liverpoolu. Le nekaj besed mi je zelo koristilo in sprostilo. Lepo je imeti takšne prijatelje. Vsi skakalci v svetovnem pokalu so seveda moji tekmeci, vendar še večji prijatelji,« je pojasnil Kamil Stoch.

Ko se je novi skakalni bog ustavil v izteku, se je od izmučenosti na hrbet le ulegel v sneg. Reprezentančni kolegi so planili nanj v slogu nogometašev, ki slavijo strelca zmagovitega gola v finalu. Nato so ga ob navdušenju nekaj tisoč poljskih navijačev, ki pa niso pripravili takšne veselice kot slovenski pred dvema letoma ob slavju Petra Prevca, prenašali po izteku. Vsi, tudi največji tekmeci, so s telefoni slikali zgodovinski trenutek. Tedaj je prišel v iztek Nemec Sven Hannawald, prvi človek, ki je pred 16 leti zmagal na vseh štirih postajah in mu iskreno čestital. »To je trenutek, ki ga ni možno opisati z besedami. Ne zavedaš se še, kaj si dosegel. Pot do uspeha je bila neverjetna. Z vsakim skokom si dokazal, da spadaš v elitni klub, v katerem sva zdaj dva,« je delaj 43-letni Sven Hannawald, ki je turnejo spremljal kot strokovni komentator televizijske postaje Eurosport.

Avstrijec pel poljsko himno Ob vsesplošni evforiji so Stochu pripravili tudi ognjemet. Glavni trener, Avstrijec Stefan Horgnacher, je prepeval poljsko himno, čeprav besedila ne razume, ampak se je naučil le tekst. Še pred tem je taktično preprečil, da bi Kubacki, ki je bil po prvi seriji drugi, vodilnemu Stochu speljal zmago, saj mu je v finalu za eno mesto znižal zaletišče. »Tvegali smo vse, da bi se Kubacki prvič na turneji uvrstil na stopničke, saj mu četrto ali šesto mesto ne pomeni nič,« je bila uradna razlaga Stefana Horngacherja. »Izjemna turneja, izjemen finalni dan. Ne le zame, ampak za vso ekipo. ki nam je omogočila, da so bile vse naše misli usmerjene zgolj v skoke. Vso turnejo sem bil pod velikim pritiskom, a sem ostal zbran na svoje naloge. O pokru zmag sploh nisem razmišljal, ampak le o tem, da sem vse naredil tehnično pravilno. Že tako je bilo preveč čustev. Pred začetkom nisem verjel, da lahko nanizam štiri zmage. Vse skupaj je bilo zame že pravi znanstveni izziv. Zgolj skušal sem uživati v vsakem skoku. Z leti sem postal pametnejši, da razmišljanje o rezultatu ne prinese nič dobrega,« je vtise strnil Stoch, ki je tako ubranil lansko skupno zmago. Po poškodbi Nemca Freitaga je imel kar 69,5 točke (38,6 metra) prednosti pred njegovim rojakom Andreasom Wellingerjem.

Peter Prevc imel preveč časa Na finalu, kjer je bilo tudi okrog 100 slovenskih navijačev, je Peter Prevc z osmim mestom izenačil svojo najboljši dosežek v letošnji zimi iz Garmischa. »Z uvrstitvijo sem zadovoljen. Po finalnem skoku sem pričakoval, da bom bolj nazadoval. Jezen sem, da zaradi zamude na mizi nisem naredil takšnega skoka kot v prvi seriji. Tedaj sem imel kontrolo v zraku, kaj se dogaja, ne pa, da ima zrak kontrolo nad menoj,« je dan ocenil Peter Prevc, medtem ko je iz žepa vlekel čokoladke in jih delil, saj jih sam ne sme jesti. Čeprav je ostal v Oberstdorfu brez finala, je v družbi dekleta Mine odpotoval domov precej boljše volje kot lani. »Z nekaterimi skoki sem zelo zadovoljen. Upam, da mi bodo ostali v glavi, telesu in nogah. Če bom zadržal sedanjo raven, se zelo veselim poletov. Končno vem, kako se lotiti skoka, da sem v pravem položaju na smučeh. Ker nisem bil na stopničkah, sem imel na turneji preveč časa, da sem se naveličal hotelske sobe in se mi zjutraj ni več ljubilo spati,« je dodal Prevc, ki ga čaka zanimivo leto na vseh področjih njegovega življenja. »Na zadnji tekmi nisem bil pravi Jernej, a sem izpolnil cilj, da sem osvojil točke na vseh štirih tekmah,« je izpostavil Jernej Damjan, ki je z desetim mestom najboljši Slovenec v skupnem seštevku turneje. »Zadnja tekma je bila v slogu toplo – hladno, a imam osnovo, na kateri bom gradil naprej. Po napornih dneh bo lepo spati v domači postelji,« je menil Žiga Jelar, ki je imel glasno podporo iz Besnice. Anže Semenič je v Bischofshofnu sploh prvič v karieri osvojil točke svetovnega pokala na turneji, potem ko je glede na formo pričakoval več. »Če ne bi na vseh štirih točkah osvojil točk, bi bilo boljše, da sploh ne bi hodil na turnejo. Nisem si predstavljal, da bo tako naporno, vsako tekmo sem bil bolj utrujen,« je bil kratek Timi Zajc, ki je premlad za polete, zato se za dva tedna umika na trening. Ko je Domen Prevc izgubil dvoboj v prvi seriji, je bil prepričan, da bo moral pospraviti smuči, a je dobil novo priložnost kot srečni poraženec: »Moji skoki počasi gredo na boljše.« Na polete konec tedna na Kulm bodo odpotovali brata Prevc, Damjan, Semenič, Jelar in Bartol. Specialista za letenje Kranjec in Tepeš sta v preslabi formi. Konec tedna na tekmah celinskega pokala v Neustadtu je bil Tepeš 16. in 26., Kranjec pa 27. in 50.