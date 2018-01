Leto 2017 je bilo z vidika volatilnosti donosnosti naložb izjemno mirno za vlagatelje. Dnevne spremembe indeksa S&P 500 so se gibale med vsega –1,8 in 1,4 odstotka, več kot dvoodstotnega padca pa indeks ni doživel že vse od septembra 2016. Precej brezbrižno bi bilo pričakovati nadaljevanje takšne bonace. Ne trdim, da so pred nami hudi viharji, želim le spomniti, da je volatilnost lastnost tveganih naložb, ki lahko ob paničnem odzivu vlagatelja naredi veliko škode.

Kar nekaj virov tveganj prihaja s političnega parketa. V drugo fazo vstopajo pogajanja glede brexita. Poleg neznank, povezanih s pogajanji, negotovost veča tudi krhka vlada Therese May. Mayeva sicer s hudimi napori pomika Veliko Britanijo proti izhodu iz EU, a vprašanje je, ali ji ne bo načrtov prekrižal laburist Jeremy Corbyn. Vpliv neugodnega scenarija – trdi izstop VB iz EU – bi bil sicer omejen na VB, morda evropsko regijo, a s preučevanjem posledic bi zaposlil marsikatero vodstvo evropskih podjetij. Politika bo krojila tudi dogajanje v Italiji. Marca bodo parlamentarne volitve, po trenutnih anketah pa vodi evroskeptična stranka Gibanje petih zvezd. Najmanj zaželen je scenarij brez zmagovalca, ki bi bil sposoben oblikovati koalicijo. Nekoliko v ozadju, pa vendarle, so pričakovanja glede neodvisnosti Katalonije. Separatistične stranke imajo sicer večino v parlamentu, a druži jih le zagovarjanje neodvisnosti, ki je zaradi trdega stališča Madrida verjetno ne bodo začele kmalu udejanjati. Omenjena politična tveganja kljub relativno veliki verjetnosti ne bi smela imeti prelomnih negativnih posledic za kapitalske trge.

Nestabilnost verjetno čaka vlagatelje na trgu kriptovalut, ki so zaznamovale leto 2017, marsikatera valuta pa bo dočakala obravnavo v učbenikih o naložbenih balonih. Eksponentna pretekla rast se bo nekoč ustavila in takrat so možni tudi večji negativni popravki. Kljub vsemu tržna kapitalizacija vseh kriptovalut znaša okoli 770 milijard dolarjev, kar ne bi smelo imeti širših negativnih posledic.

Že dalj časa pereče so tudi razmere na korejskem polotoku. V zadnjem obdobju smo priča ohladitvi napetosti, a ne pozabimo, da predstavlja severnokorejski razvoj nuklearnega orožja in medcelinskih izstrelkov kredibilno grožnjo ZDA, zato bo zaostrena retorika možna tudi v 2018. Verjetnost vojaškega spopada je sicer manjša, so pa zato posledice lahko bistveno bolj usodne.

Želim vam uspešno soočanje s potencialnimi preprekami v letu 2018.