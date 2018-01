Sir Tony Robinson, nepozabni zviti Baldrick: S tem, ko se norčujem iz drugačnih, jih jemljem za sebi enake

Četudi je pred tem igral v filmu z Johnom Waynom, je točka nič v karieri Tonyja Robinsona, kot ga poznamo danes, trenutek, ko je bil izbran za vlogo Baldricka v kultni seriji Črni gad (Blackadder, 1983–1989). Tega ne zanika in tudi po vsem tem času in premnogih vprašanjih še vedno zelo rad spregovori o tej temi. Serija mu je namreč odprla številna vrata, tudi v izobraževalne in dokumentarne programe (Time Team, Man on Earth, Tony Robinson's Time Walks), kjer Tonyja spremljamo kot naratorja voditelja, seveda takoj, ko se nehamo nasmihati, ko zaslišimo barvo njegovega tipičnega »Baldrickovega« glasu. V nasprotju z mnogimi igralci Tony, bolje rečeno sir Tony Robinson, od tega ne beži, ponosen je na vlogo in globoke sledi, ki jih je pustila v svetu pristne komedije. Tudi v zasebnem življenju izredno živahen in zabaven »chap,« ki se v intervju vživi kot v vse svoje vloge in ga pravzaprav odigra, je nedolgo nazaj spisal svojo avtobiografijo No Cunning Plan.