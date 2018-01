Konec preteklega leta so evropski mediji začeli napovedovati, da se v januarskem prestopnem roku obeta epski prestop, saj naj bi Barcelona za člana Liverpoola Philippeja Coutinha pripravljala ponudbo v vrednosti kar 150 milijonov evrov. Če se bo prestop tudi uresničil, bodo Katalonci z njim podrli dva rekorda – to bo najdražji prestop v njihovi zgodovini, obenem pa tudi najdražji januarski prestop vseh časov.

Barcelonino zanimanje za Coutinha sega v leto 2016, dodatno pa se je okrepilo lansko poletje, ko se je zvezdnik katalonskega kluba Neymar odločil za rekordno selitev k PSG. Vodstvo Barcelone je v klub pripeljalo obetavnega napadalca Ousmaneja Dembeleja in zanj plačalo kar 105 milijonov evrov, vendar pa se je mladi Francoz poškodoval že na svoji drugi prvenstveni tekmi in bil odsoten do novega leta. Katalonci so imeli na seznamu želja tudi Coutinha, ki pa ga Liverpool ni želel izpustiti iz rok in je zavrnil vse tri poletne ponudbe Barcelone, pri čemer je bila zadnja vredna kar 125 milijonov evrov.

Coutinho je tako moral ostati na Otoku. Če bi marsikaterega nogometaša takšen spodleteli prestop vrgel iz tira, pa to ne velja za Brazilca. Ta je odlično zastopal Liverpool in je v tej sezoni na 20 tekmah vknjižil 12 golov in 9 podaj, od tega gol in dve podaji pri oktobrski visoki zmagi v Ljudskem vrtu proti Mariboru (7:0).

Zgodba o uspehu Philippe Coutinho ima za seboj izjemno pot, ki se bere kot zgodba o uspehu. Brazilec se je rodil leta 1992 v Riu de Janeiru in svojo mladost preživel na severu mesta, kjer je po zgledu starejših bratov Cristiana in Leandra začel igrati futsal na lokalnem betonskem igrišču in se izkazal z izjemnimi sposobnostmi na majhnem prostoru. Pri sedmih letih se je pridružil lokalnemu klubu Vascu da Gami, devet let kasneje pa ga je za 4 milijone evrov kupil milanski Inter. Coutinho je naslednji dve sezoni igral na posodi pri Vascu da Gami, pri Interju je debitiral leta 2010, vendar se v Italiji ni uveljavil. Sledila je kratka epizoda pri Espanyolu, nato pa ga je pot vodila v Liverpool, kjer je zablestel v polnem sijaju in se uveljavil tako v angleškem prvenstvu kot tudi v brazilski reprezentanci. Brazilski virtuoz je dokazal, da se odlično znajde na številnih položajih, predvsem kot ofenzivni vezist ali levi napadalec v sistemu 4-3-3, če pa k temu dodamo še odlično izvajanje prostih strelov, ne preseneča, da je Barcelona zanj pripravljena odšteti rekordno vsoto in zapolniti vrzel po odhodu Neymarja. Coutinho se po strelski učinkovitosti ali hitrosti ne more primerjati s klubskim soigralcem Mohamedom Salahom, vendar pa ima občutno večji marketinški potencial. S svojim deškim videzom je pravi za televizijske oglase, je zgledna oseba na igrišču in zunaj njega, katoličan in že sedem let poročen z mladostniško ljubeznijo Aine, ki je zaradi njega pri 17 letih zapustila Brazilijo. Le kdo bi lahko zameril Kataloncem, če bi v svoje vrste pripeljali tako zglednega nogometaša, ki bo pomagal nadomestiti Neymarja in okrepil zvezno vrsto Barcelone, ki sta jo nekdaj odlično vodila Xavi Hernandez in Andres Iniesta.