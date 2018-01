Med otroci in starši velja nenapisano pravilo, da starši poskrbijo za otrokovo vzgojo in izobraževanje, ti pa jim nato nudijo pomoč na stara leta. A ni vedno tako. Morda je bil to razlog, da je Tajvanka, znana pod priimkom Lo, s sinovoma sklenila pogodbo, po kateri ji morata sinova za to, ker ju je vzgajala in jima plačala šolanje, po zaposlitvi vsak mesec dati več kot pol plače. Gospa Lu se je leta 1990 ločila in sama vzgajala sinova. Ker jo je skrbelo, da na stara leta zanjo ne bo nihče skrbel, je po poročanju The New York Times s sinovoma podpisala dogovor, po katerem ji morata vsak mesec plačati 60 odstotkov neto zaslužka od svojih prihodkov vse dokler ji ne izplačata dogovorjeni znesek v višini okoli 1,1 milijona evrov. Nekaj let sta se sinova držala dogovora in ji vsak mesec pridno plačevala, nato pa sta pred osmimi leti prenehala. Mati se je odločila, da bo do denarja, ki ji po pogodbi pripada, prišla s tožbo. S starejšim sinom sta se pred petimi leti uspela pogoditi: plačal naj bi ji okoli 110.000 evrov, s čimer je bil primer zanj končan.

Sodišče je odločilo, da je pogodba veljavna

Medtem pa mlajši sin ni niti slišati hotel o kakršnemkoli plačilu. A mati je bila vztrajna in s primerom prišla celo do vrhovnega sodišča. To je odločilo, da je pogodba med materjo in sinom veljavna. Sin je bil v času podpisa polnoleten in kot zobozdravnik je sposoben materi plačati zahtevan znesek. Zato je sodišče razsodilo, da mora zdaj za nazaj plačati 625.000 evrov in sicer z obrestmi, kar skupaj nanese okoli 800.000 evrov.

Sojenje se je med drugim sprevrglo tudi v pranje umazanega perila. Mati je sinovoma očitala, da sta jo potem, ko sta spoznala svoji dekleti, pričela zanemarjati. Vpletli sta se tudi njuni dekleti in prek odvetnikov napisali pisma z zahtevo, naj neha nadlegovati sinova.

Med drugim je mlajši sin na sodišču trdil in pri tem vztrajal, da pogodba krši vse znane in uveljavljene prakse in običaje, saj se starševske vzgoje otroka ne da finančno izmeriti. Zato je vložil protitožbo. Na sodišču je povedal, da je delal na zobni kliniki svoje matere in ji vrnil že okoli 800.000 evrov. Poleg tega je poudaril, da je bil ob podpisu dogovora star le 20 let. Zaradi vsega tega meni, da bilo treba njegov dolg materi odpisati.

Na Tajvanu se pojavlja vse več sodnih primerov zanemarjanja in zlorabljanja starejših, zato so se pojavili tudi pozivi, da bi morala posameznikom, ki skrbijo za svoje ostarele starše, groziti celo zaporna kazen.