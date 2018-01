Boris Beja je vizualni umetnik mlajše generacije, ki se vsebinsko v svojih delih večinoma naslanja na raziskovanje vsakdanjega življenja, pri čemer prepleta osebne izkušnje in intimna občutja z (aktualnimi) družbenimi fenomeni. To prehajanje od intimnega do družbenega se formalno kaže pri uporabi različnih medijev, ki jih pogosto združuje v istem delu. Osrednje mesto v njegovi umetniški praksi zaseda instalacija kot prostorsko 'ubesedenje' teh odnosov. Beja je v Pivki razstavil svoj paradiž, ki obiskovalca nagovarja v obliki fotografske serije, digitalnih odtisov, risb, objektov in instalacije. Vsi skupaj se vsebinsko in formalno naslanjajo na njegov prosti čas, ki ga občasno preživlja na robu krajinskega parka Kum – Dobovec.

Na razstavi z naslovom Paradiž / Paradise izhaja iz lastne izkušnje vrtnarjenja. Umetnik je vrt zasadil iz različnih razlogov; med njimi je na prvem mestu ikvalitetna raba prostega časa, samooskrba z ekološko in gospodarno pridelano hrano, ob tem pa mu vrt nudi tudi možnost pobega iz vsakdanjega urbanega okolja nazaj k naravi – je kot nekakšen prvotni mitični življenjski prostor, paradiž v malem, kjer je mogoče skozi odnos z zemljo, soncem, vodo, rastlinami in živalmi vedno znova podoživljati izgubljeno celost. Vrt, kot je zapisala kustosinja Mojca Grmek, je tako prostor, kjer realnost prehaja v mit (in obratno), ta preplet pa simbolizira ena od najbolj priljubljenih rastlin pri vrtnarjih – paradižnik. V naše kraje je prišel v začetku 16. stoletja iz Južne Amerike in kljub začetnemu zmotnemu prepričanju, da je strupen, zaradi česar so ga sprva gojili kot okrasno rastlino, sčasoma postal nepogrešljiv del našega jedilnika, nazadnje pa obveljal za čudežno superživilo.

Kot je še zapisala kustosinja razstave Mojca Grmek nam umetnik skozi dela na razstavi, med katerimi ima osrednje mesto re-konstrukcija njegovega zimskega vrta in serija različnih podob paradižnika, posreduje izkušnjo vrta kot (obljubo) paradiža in s tem pritrjuje Audrey Hepburn, ki je nekoč rekla: »To plant a garden is to believe in tomorrow«. Razstava bo v Pivki na ogled do 16. februarja.