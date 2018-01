Struktura, ki se nahaja v parku Zabeel v Dubaju, se imenuje preprosto »Dubajski okvir«. Sestavljen je iz dveh 150 metrov visokih stolpov, ki ga povezuje 93 metrov dolg in pokrit razgledni most, ki ima steklena tla in ponuja panoramski pogled na star del mesta - Deira na severu ter na nebotičnike Sheikh Zayed Road na jugu. Zanj so odšteti okoli 56,5 milijona evrov. V stavbi, ki ima 50 nadstropij, se v pritličnem delu nahaja tudi muzej z interaktivno razstavo.

Struktura je bila postavljena desetletje po idejni zasnovi, toda nedavno se je pojavilo nekaj polemik, saj je prišlo na dan, da je bila zamisel o največjem okvirju za sliko na svetu morda ukradena.