Kljub goram smeti pa se nekateri turisti ne dajo in vztrajajo na plažah. »Plavanje v morju res ni najbolj prijetno,« pravi avstrijska turistka Vanessa Moonshine, ki dodaja, da so smeti vsepovsod.

Smeti na Baliju predstavljajo veliko težavo že dlje časa. Plastični odpadki mašijo rečne struge, zaradi česar se večajo možnosti za poplave. Hude pa so tudi posledice za morsko in rečno življenje. Živali se pogosto zaradi odpadkov resno poškodujejo in poginejo.

Oblasti so prejšnji mesec razglasile izredno stanje na treh nekoč najlepših plažah – Jimbaran, Kuta and Seminyak. V veliki čistilni akciji je sodelovalo 700 delavcev, ki so s smetmi napolnili 35 tovornjakov. Vsak dan so tako več ton odpadkov odvažali na bližnjo deponijo. »Videl sem, da ljudje v uniformah zbirajo smeti in jih odvažajo stran, toda naslednji dan je bilo znova vse po starem,« je za portal Yahoo dejal nemški turist Claus Dignas, ki na Bali prihaja že več let. »Vsako leto je smeti več,« je še dodal.