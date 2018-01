»Ne pozabite, da so komunisti ubili več kot tisoč Slovencev, preden je nastala prva vaška straža. Na Notranjskem so mi pripovedovali, da so kmečki fantje po pogrebu dveh mladih žrtev revolucionarnega nasilja – ko vaških straž še nikjer ni bilo – Italijane prosili, naj jih pošljejo v taborišče, ker da jih bodo tu komunisti pobili. Italijani so jim dali orožje, češ, branite se sami.«

Gospod Zore, sprašujem vas, ali je to Kristusov nauk? Je Kristus umrl na križu s sporočilom maščevanja? Zakaj ni tedanji ljubljanski nadškof Rožman ustavil svojih duhovnikov, ki so povzročali enake krivice nedolžnim kot nekateri komunisti? Navajate posamezne zločine komunistov, druga stran pa navaja številne zločine, ki so jih povzročili duhovniki ljubljanske škofije. Torej, ker naj bi posamezni komunisti povzročali hude krivice, je bilo treba odgovoriti nazaj z orožjem in povzročanjem še več novih krivic povečini nedolžnim ljudem pod pokroviteljstvom Rimskokatoliške cerkve (RKC).

Komunisti so se bojevali za spremembo socialno krivičnega družbenega sistema, RKC pa je bila naklonjena ohranitvi lastnih privilegijev in posebno nacistom, ki naj bi uničila Sovjetsko zvezo in vse komuniste. Zakaj se RKC ni postavila na stran ZDA pred božičem 1941, ko je Hitler napovedal vojno ZDA? Zakaj ni nadškof Rožman prosil ameriških Slovencev za posredovanje pri Rooseveltu – za pomoč v boju proti nacistom in komunistom? Stalin bi v letih 1941 in 1942 od slovenskih komunistov takoj zahteval, da se podredijo skupnemu vseslovenskemu odporu, ker je bil sam v smrtnih krčih. Čemu pa? Tedaj je kazalo, da bo s SZ in Stalinom hitro konec, in to je bilo za RKC pomembneje kot preživetje slovenskega naroda.

Povsem razumljivo je, da si danes RKC želi upravičiti kolaboracijo z okupatorjem, in temu bi se lahko samo nasmehnili in malomarno zamahnili z roko. Pa ni tako. Zakaj? Prihodnjim generacijam RKC sporoča, da je popolnoma vseeno, ali si borec za svobodo svojega naroda ali si izdajalec. Vsi mrtvi so enaki. Cerkev seveda ne sme spodbujati nasilja proti nikomur, tudi sovražniku ne, lahko pa daje sporočilo, da z njim ne bo sodelovala, tudi za ceno lastnega življenja. Ob vsaki priložnosti se je treba kesati in prositi odpuščanja zaradi pretekle kolaboracije, da bo mladim prišlo v kri, da bo RKC v naslednji narodovi preizkušnji častno branila slovenski narod na nenasilen način.

Za konec pa še to: revolucija je prinesla ustanovitev Socialistične republike Slovenije in ta je bila edino možno izhodišče za danes suvereno državo Slovenijo. Če ne bi bilo revolucije, bi bila danes Slovenija pokrajina v Kraljevini Jugoslaviji in članica EU, Slovenci ne bi imeli niti teoretičnih možnosti za svojo državo. Je pa seveda res, da bi RKC v Kraljevini Jugoslaviji obdržala vse svoje premoženje in privilegije in ne bi za svoje pregrehe doživela šibe božje, ki so jo predstavljali povojni komunisti.

Sporočilo vam, enako kot kardinalu Rodetu: tudi vam je težko biti resničen kristjan in ne samo nam.

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici