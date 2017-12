Ljubljanski nadškof Stanislav Zore: Ne moreš pobrati vsakega kamna, ki ga vržejo nate

Naključje – ali božja volja – je poskrbelo, da sva se z nadškofom pogovarjala natanko tisto petkovo popoldne, ko so poslanci v parlamentu tekmovali, kdo bo bolj spretno zagovarjal rešitev, ki se bo ideološko kar najtesneje prilegala profilu stranke. Uspelo ni nikomur, zavrnjena so bila vsa dopolnila in zakon v celoti. Izgubili so starši, otroci in celotna družba, je prepričan naš sogovornik.