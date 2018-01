Na zahodu je v vodstvu novinec v ligi iz Las Vegasa, ki je v mestu hazarda s 6:3 odpravil Toronto. Ključni igralec tekme je bil William Karlsson s tremi goli in podajo, na nasprotni strani pa je dvakrat v polno zadel Auston Matthews, ki je v 41. minuti znižal na 4:3, a so se gostitelji niso dovolili presenečenja in se na koncu vendarle veselili visoke zmage.

Edmonton je izgubil že tretjič zaporedoma, v kanadskem derbiju pa je bil kar s 5:0 boljši Winnipeg. Izstopal je predvsem gostujoči vratar Connor Hellebuyck, ki je tretjič v sezoni ostal nepremagan, tokrat pa je ubranil vseh 35 strelov na svoj gol. Edmonton je v 39 tekmah zbral 37 točk in nujno potrebuje točke za morebitno uvrstitev v končnico.

Slabo v tem delu kaže tudi branilcem naslova iz Pittsburgha, ki so z 1:4 izgubili na gostovanju v Detroitu, Gustav Nyquist (12. in 57. minuta) pa je za goste zadel dvakrat. Dva gola je prispeval tudi Rickard Rakell pri zmagi Anaheima nad Arizono s 5:2, Antoine Vermette je dodal gol in dve podaji.

Colorado je kar s 6:1 odpravil New York Islanders. Gabriel Ladeskog je tekmo končal z dvema goloma in podajo, gostom iz New Yorka pa tokrat ni pomagala niti menjava vratarja. Dvakrat je zadel tudi Tyler Pitlick ob zmagi Dallasa proti San Joseju s 6:0.

Najbolj tesno je bilo v Calgaryju. Gostitelji so po dveh golih Matthewa Tkachuka in enem Seana Monahana vodili že s 3:0, Jordan Oesterle, Jonathan Toews in Brandon Saad pa so s po golom in podajo Chicagu priigrali podaljšek. Domačim navijačem v Kanadi je večer z zadetkom po 52 sekundah podaljška "rešil" Mark Giordano.

Anže Kopitar z Los Angelesom je bil danes prost, a se ekipa iz Kalifornije že pripravlja za pot v Kanado, kjer bodo kralji v noči na sredo gostovali v Edmontonu.