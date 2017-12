Za Oberstdorf prodanih že več kot 40.000 vstopnic

Prireditelji tradicionalne 66. novoletni skakalne turneje si že pred začetkom manejo roke. Uspehi nemških skakalcev so poskrbeli za izredno zanimanje občinstva in prireditelji uvodne tekme v Oberstdorfu so v torek sporočili, da so že prodali preko 40.000 vstopnic.