Po prvih ugotovitvah policije je voznik osebnega avtomobila na cesti izven naselja Veliki Dol domnevno zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zdrsnil s ceste. Avtomobil se je nato nekaj deset metrov prevračal po brežini in nazadnje obstal na kolesih v potoku pod cesto. V času prometne nesreče je bila cesta spolzka in poledenela, a posipana, so zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Nobeden naj ne bi bil privezan z varnostnim pasom Po njihovih navedbah je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl 49-letni moški, 67-letnika pa so s hudimi poškodbami odpeljali v brežiško bolnišnico. Nobeden od njiju naj v času nesreče ne bi uporabljal varnostnega pasu, preizkus alkoholiziranosti pa je pri 67-letniku pokazal, da ima v izdihanem zraku 0,71 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Za pokojnika pa so odredili tudi strokovni pregled, da ugotovijo morebitno prisotnost alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih substanc v telesu. Policisti so vozilu odvzeli registrske tablice in ga začasno zasegli. Še vedno namreč poteka preiskava z zbiranjem obvestil in preučevanjem sledov, da bi ugotovili, kdo je v času nesreče dejansko vozil avtomobil, so še navedli.