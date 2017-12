Dva planinca sta v soboto nekaj po 13. uri na poti s Črne prsti naletela na ponesrečenega turnega smučarja. Na pomoč sta poklicala v regijski center za obveščanje, od koder so na teren poslali gorske reševalce iz Tolmina, ki so ponesrečenega smučarja našli na pobočju Črne prsti pod Babjim zobom na nadmorski višini 1135 metrov. Bil je že mrtev. Po opravljenem policijskem ogledu kraja nesreče so reševalci ponesrečenega na nosilih s pomočjo vrvne tehnike spustili do gozdne ceste, prepeljali do vasi Kal in ga predali delavcem pogrebne službe.

Kot nam je povedal gorski reševalec Miljko Lesjak, je bil ponesrečeni 67-letni Cvetko Kemperle, domačin iz vasi Bač pri Podbrdu. Gre za izkušenega alpinista, turnega smučarja in gorskega reševalca postaje GRS Tolmin, torej njihovega kolega. »Najverjetneje je pokojni že v dopoldanskem času med vzponom s smučmi zdrsnil z območja planinske poti. Zakaj je do nesreče prišlo, bo znano po opravljeni preiskavi,« je dodal Lesjak.

Po ugotovitvah tolminskih policistov, ki so bili na kraju nesreče, je do nesrečnega dogodka prišlo na višini okoli 1200 metrov, kjer je smučar padel, nato pa zdrsnil približno 200 metrov navzdol po pobočju. Dodali so, da je bil pokojni pravilno opremljen za obisk gora v tem letnem času.