Italijani v letošnji sezoni sledijo angleškemu vzoru in kljub praznikom nadaljujejo prvenstvo. Danes bo odigranih devet tekem, med katerimi bo največ pozornosti bržkone pritegnil obračun med milanskim Interjem slovenskega vratarja Samirja Handanovića in rimskim Laziem. Kluba imata zanimivo zgodovino medsebojnih obračunov, saj se je od zadnjih enaindvajsetih le eden končal z neodločenim izidom. In čeprav je z enajstimi zmagami za las uspešnejši Inter, je Lazio dobil zadnjih sedem od 12 dvobojev.

V vrstah milanskega kluba je sicer stanje daleč od idealnega, saj si po zmagi v začetku meseca proti Crotoneju (5:0) prav gotovo niso predstavljali, da bodo slabe štiri tedne iskali pot iz tekmovalne krize. Če so bili igralci trenerja Luciana Spalettija še pred 14 dnevi v serie A neporaženi in zasedali prvo mesto, bodo danes na igrišče stopili kot tretjeuvrščena ekipa. Pred očmi bodo imeli samo en cilj – doseči zmago, s katero bodo prekinili črni niz treh zaporednih porazov. Zadnjega in tudi najbolj bolečega jim je v sredo prizadejal kar mestni tekmec Milan, ki je po podaljšku slavil zmago z 1:0 in jih izločil iz italijanskega pokala.

Nov neuspeh na zadnji tekmi leta proti Laziu bi črno-modre postavil v še bolj neugoden položaj, saj bi lahko zdrsnili na rep mest, ki še vodijo v ligo prvakov. Če bi ostali brez nje, bi to za klub, ki najmočnejšega evropskega tekmovanja ni videl že šest sezon, pomenilo katastrofo. »Izgubili smo nekaj samozavesti. S psihološkega vidika potrebujemo zasuk v naši perspektivi. Zagotovo nam ne primanjkuje kakovosti, a položaj si lahko močno otežimo, če le čakamo na nekoga, ki nas bo odrešil. Težave moramo reševati sami,« je prepričan Luciano Spalletti, ki mu je lahko v tolažbo statistični podatek, da je Lazio na zadnjih 74 gostovanjih na San Siru zmagal zgolj devetkrat.

A petouvrščeni Rimljani v italijansko prestolnico mode prihajajo na krilih prvenstvene zmage proti Crotoneju in uspeha proti Fiorentini v italijanskem pokalu. Še največ težav utegnejo danes imeti v obrambi. Po 17 krogih so namreč prejeli že 22 golov oziroma še enkrat toliko kot obrambna vrsta Rome, ki je najbolj zanesljiva v prvenstvu. Precej bolje pa zato svojo nalogo opravljajo ofenzivni nogometaši Lazia. V letošnji sezoni so mrežo zatresli iz 22,5 odstotka priigranih priložnosti in se tako ponašajo z nazivom najučinkovitejšega napada v ligi. Tudi po zaslugi Cira Immobila, ki je pri 16 golih in na lestvici najboljših strelcev v prvenstvu zaostaja le za Maurom Icardijem. Napadalec Interja je dosegel še gol več, za kar pa je proti nasprotnikovim vratom sprožil vsega 34 strelov.