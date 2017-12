Več kot leto je že minilo, odkar so na ljubljanskem sodišču začeli predobravnavne naroke za 21 obtožencev, domnevno vpletenih v tihotapljenje velikih količin cigaret. Med njimi se je znašel tudi Ljubomir Mirič, zaposlen na ljubljanskem carinskem uradu in član komisije za uničenje tihotapskega blaga. Večina, vključno z Miričem, nezakonitih poslov ni priznala, a sojenje se še vedno ni začelo. Zataknilo se je pri dokazih. Nekateri zagovorniki so namreč predlagali njihovo izločitev iz sodnega spisa, češ da so verjetno pridobljeni nezakonito. Odločitev sodišča je že padla, a še ni pravnomočna, zato nam na naše povpraševanje o podrobnostih niso odgovorili. Je pa odvetnik Andrej Žabjek potrdil, da bodo, če bo ta odločitev obstala tudi na višjem sodišču, iz spisa leteli vsi zapisniki o opravljenih hišnih preiskavah. »Če bo tako ostalo, bo tožilstvo precej težje dokazovalo svoje očitke,« je povedal.

Trije priznali V letih 2009 in 2010 se je policija zavzeto ukvarjala z razkrivanjem verige tihotapcev cigaret iz držav nekdanje Jugoslavije na carinsko območje Evropske unije. Zaseženo blago, skoraj 1,8 milijona cigaret, so predali carini v uničenje, a so se znova začele pojavljati na črnem trgu. Preiskava je pokazala, da je celih ostalo skoraj 1,3 milijona cigaret, ocenjenih na okoli 141.800 evrov. Po trditvah tožilstva je Mirič domnevno izpolnil zapisnik o uničenem blagu, nato pa cigarete prodal skupinama tihotapcev iz Štajerske in Ljubljane. Del obtožnice pa se nanaša na še eno skupino, ta si je menda iz BiH priskrbela za najmanj 351.000 evrov cigaret. Mimo carine, s čimer se je izognila plačilu 286.000 evrov dajatev. Predobravnavne naroke, na katerih so bili obtoženi vprašani o krivdi, so začeli septembra lani in so trajali vse do aprila letos. Medtem se je spisek obtoženih nekoliko skrajšal. Zoper italijanskega državljana Daniela Pattija je tožilstvo obtožbo umaknilo, eden izmed obtoženih je medtem umrl, trije pa so kazniva dejanja priznali in bili obsojeni.

Premalo konkretno in utemeljeno Zagovorniki sedmih obtoženih, tudi Miriča, so predlagali izločitev nekaterih dokazov iz spisa, češ da so bili pridobljeni nezakonito. Mateja Jazbec z ljubljanskega okrožnega sodišča nam je potrdila, da je bilo o tem že odločeno. »Toda sklep ni pravnomočen, zato vam več podatkov ne moremo posredovati,« je zapisala. Odvetnik Andrej Žabjek pa je pojasnil, da se je sodnica Barbara Črešnar Debeljak odločila za izločitev vseh zapisnikov o hišnih preiskavah. Po njeni oceni je preiskovalni sodnik izdal zelo pomanjkljiv sklep o uvedbi teh preiskav. Razlogi za sum, da so vpleteni storili kaznivo dejanje, so bili premalo konkretizirani in utemeljeni, kar je v nasprotju s stališči ustavnega sodišča. Tožilstvo se je že pritožilo na višje sodišče, a tam iščejo pravico tudi zagovorniki. Trudijo se, da bi izločili še dokaze, pridobljene s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, gre za skrivoma posnete pogovore med obtoženci in tajno opazovanje. Sodnica o zakonitosti teh dokazov namreč ni podvomila. Za koliko se bo stanjšal sodni spis, če sploh, torej še ni jasno, s tem pa tudi ne nadaljnja usoda postopka.