Turistični biser Bled je, kot vse kaže, na poti k novemu rekordu. Do konca letošnjega leta, torej v teh dneh, bo zabeležil preko milijon nočitev v enem letu. »To se bo zgodilo prvič v vsej zgodovini Bleda. Vseh prenočitev do konca novembra letos je bilo 982.546, podatkov za december seveda še ni, jih pa glede na napovedi in izkušnje pričakujemo še okoli 54.000, tako da bo številka milijon zagotovo presežena,« pravi predstavnica destinacije Bled za odnose z javnostmi Romana Purkart.

Prevladovali so Britanci Kot pojasnjuje Purkartova, so v letošnjem letu med gosti prevladovali Britanci, Nemci, Italijani in Avstrijci, veliko pa je bilo tudi gostov iz azijskih držav, Združenih držav Amerike in evropskih držav. »Med gosti smo na primer našteli tudi več kot tisoč Islandcev,« opisuje letošnje podatke. Bled bo v prihodnjem letu še blj prepoznaven, obljubljajo v Turizmu Bled. Slike Bleda bodo krasile največje turistično - poslovne dogodke ne samo v Evropi, pač pa tudi na prekooceanskih destinacijah v Avstraliji in Novi Zelandiji, pa tudi v Pjongjangu in na Japonskem.