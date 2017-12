Prosto sobo je kljub slabemu vremenu težko dobiti

“V našem kraju so hoteli polno zasedeni. Prosto sobo se da dobiti samo, če kdo odpove rezervacijo,” so nam včeraj drug za drugim odgovarjali turistični delavci v Kranjski Gori, na Bledu in v Portorožu. Tudi z rezervacijami za prvi mesec prihodnjega leta so zelo zadovoljni.