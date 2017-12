Razkritje, da govorice o Applovem načrtnem upočasnjevanju starejših modelov iphonov niso povsem iz trte izvite, je uporabnike opogumilo k vsaj osmim tožbam zoper to ameriško tehnološko podjetje v ZDA, na piko pa so podjetje vzele tudi francoske oblasti. Pri Applu sicer že vse od razkritja dalje trdijo, da z upočasnjevanjem naprav ne želijo uporabnike spodbuditi k nakupu vedno novih iphonov, temveč da z ukrepom želijo doseči ravno nasprotno – da bi bili uporabniki s starejšimi telefoni čim dlje zadovoljni.

Pri Applu so že kmalu po razkritju njihove prakse, da se delovanje iphona po določeni obrabi njegove baterije bistveno poslabša, zatrdili, da gre za ukrep, s katerim želijo podaljšati življenje napravam, tudi ko starejše baterije niso več sposobne napravi ves čas zagotavljati dovolj energije. Zaradi te težave naj bi se starejši iphoni občasno samodejno izklapljali. V včerajšnjem sporočilu za javnost so še enkrat pojasnili, da je bil ukrep uveden lani s posodobitvijo ios 10.2.1. Pišejo, da so bili uporabniki z ukrepom zadovoljni, ker do spontanega izklapljanja naprave ni več prihajalo. Zato so letos ukrep s posodobitvijo ios 11.2 razširili še na iphone 7 in iphone 7 plus.