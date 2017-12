Čeprav je do izteka pogodbe med najemnikom Celice Tomažem Juvanom in občino ostalo le še nekaj dni, rešitve o tem, kakšna bo usoda hostla po novem letu, še ni. A se je Juvan po zadnji seji mestnega sveta, ki je bila 18. decembra, dvakrat sestal s predstavniki občine. Potrdil je, da se z občino pogaja o vsebini nove pogodbe. Kot kaže, pogajanja do novega leta ne bodo končana. Vendar so se, kot je povedal Juvan, dogovorili, da do 15. januarja najemnik lahko ostane v hostlu, do takrat pa naj bi našli rešitev. Juvan vztraja, da si želi dolgoročnega najema.

Občina se je sestala tudi s predstavniki javnega zavoda Mladi zmaji, ki ga je mestni svetnik Denis Striković predlagal, naj prevzame v upravljanje Celico. V minulih dneh so kot možnega upravljalca omenjali tudi Turizem Ljubljana. Iz mestne uprave omenjenih sestankov niso potrdili niti zanikali, kajti odgovorili so, da o nobenih delovnih sestankih znotraj občine ne obveščajo medijev. Dodali so, da bodo sporočili, ko bo odločitev sprejeta. Tega do včeraj še niso naredili.

Medtem se je z novim odprtim pismom županu Zoranu Jankoviću oglasil KUD Sestava. Spomnili so, da na začetku, ko je Celica začela delovati, najemnina ni bila predvidena. Da so ji, predvsem v takšni višini, nasprotovali, je razvidno iz pisem občini, ki so ji jih poslali leta 2011 in 2016.

V včerajšnjem pismu Jankoviću predlagajo, naj občina sredstva v višini najemnine vloži v Celico, in sicer tretjino v obnovo, ki je po mnenju vseh vpletenih nujno potrebna, tretjino v kulturni program in tretjino za delo v razvoju. »Dolgoročna rešitev Celice, kakor poudarjamo že od leta 2011, podobno kot njen dosedanji uspeh leži v njenih lastnih sredstvih in sprostitvi najemnine,« so med drugim zapisali. Ocenjujejo, da bi bilo za prenovo v prvih dveh letih treba nameniti štiri letne vsote, predvidene za investicijsko vzdrževanje in delo v razvoju, kar znaša okrog 260.000 evrov. Prepričani so, da bi lahko, če bi občina sprejela njihov predlog, že v letu 2018 »dobili obnovljeno in izbrušeno Celico, celo brez denarja iz javnega proračuna«.