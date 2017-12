Zagrebško državno tožilstvo bremeni Mamića kot nekdanjega izvršnega podpredsednika in člana uprave Dinama, zlorabe zaupanja v gospodarskem poslovanju med letoma 2004 in 2007. Kazensko ovadbo proti Mamiću je vložila hrvaška davčna uprava, tožilstvo pa je dobilo informacije tudi na temelju mednarodnega pravnega sodelovanja.

Hrvaško tožilstvo se je dokopalo do informacij, da je Mamić »brez resničnega in pravnega temelja z računa v avstrijski banki dvignil nekaj več kot 2,5 milijona evrov v gotovini, določeni znesek pa je nakazal na svoj in bratov račun«. Na ta način naj bi sebi zagotovil nezakonito premoženjsko korist za več kot 2,5 milijona evrov, bratu Zoranu Mamiću pa 58.800 evrov, so zapisali na spletni strani tožilstva. Sumijo, da sta brata Mamić odškodovala Dinamo za najmanj 2,6 milijonov evrov, ker naj bi denar uporabila v lastne namene.

Proti Zdravku in Zoranu Mamiću ter še nekaterimi osebami sta vloženi dve obtožnici zaradi domnevnih finančnih malverzacij v Dinamu. V primeru ene obtožnice poteka tudi sojenje.