Plenković je znova izrazil pripravljenost Hrvaške na »konstruktiven dialog s Slovenijo glede reševanja vprašanja meje«.

»V skladu z mednarodnim pravom arbitražne razsodbe, ki se ji Slovenija čuti zavezano, ni mogoče izvajati brez soglasja obeh strani. Zato pričakujem, da se bo Slovenija vzdržala od enostranskih potez, da bi se na ta način izognili kakršnimkoli morebitnim incidentom,« je dejal Plenković.

Potem ko prejšnji teden na srečanju Plenkovića z njegovim slovenskim kolegom Mirom Cerarjem v Zagrebu ni prišlo do dogovora o implementaciji arbitražne sodbe, je Slovenija napovedala, da bo 30. decembra začela z aktivnostmi za njeno izvajanje. Rok za pripravo implementacije bo potekel 29. decembra.

Premier Cerar je v sredo dobil podporo predsednikov države, DZ in DS, Boruta Pahorja, Milana Brgleza in Alojza Kovšca za implementacijo arbitražne sodbe. Ponovil je stališče, da je njena implementacija mednarodna obveznost Slovenije in Hrvaške in da »ni nekaj, o čemer bi se lahko odločali, ali bomo ali ne bomo, ampak to moramo udejanjiti«.