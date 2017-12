»Žal mi je, ker moram sporočiti, da tokrat ne bom igral v Brisbanu. Nameraval sem igrati, a po dolgi minuli sezoni še nisem nared,« je v četrtek tvitnil Nadal. Je pa Španec ob tem potrdil, da na odprtem prvenstvu Avstralije, ki se začne 15. januarja, ne bo manjkal.

»S svojimi avstralskimi navijači se bom srečal, ko 4. januarja pristanem v Melbournu in začnem priprave na Australian open,« je še dejal Nadal.

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia