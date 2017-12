Recimo, da je bilo iztekajoče se leto športno plodno. Še najbolj za Cristiana Ronalda, ki je v enem letu dobil tri otroke. Dvojčka Evo Mario in Matea neznane matere je domov prinesel 8. junija. Nemudoma je svoj profil na instagramu napolnil s fotografijami družine in zapisi, kako ga to neizmerno veseli. Takrat pa se je že šepetalo, da je noseča tudi njegova partnerica Georgina Rodriguez. Čeprav sta par šele dobro leto, se je dekle očitno družini zelo priljubilo, še posebno sedemletnemu Cristianu Jr., kmalu pa se je izkazalo tudi, da vzorno skrbi za dvojčka. Dober mesec pozneje je par vendarle potrdil nosečnost in Ronaldo je 12. novembra še četrtič postal oče. Hčerka Alana Martina je edina od Ronaldovih otrok, ki ima znano mamo. Ronaldo je dejal, da se je naučil menjati plenice.

Toda kljub trojnemu očetovstvu v enem letu je brez dvoma otroška novica leta prvorojenka Serene Williams. Prvič zato, ker je bila njena nosečnost odkrita zaradi napačno objavljene fotografije na instagramu in je bila za javnost popolno presenečenje. Še bolj pa zato, ker je bilo pod fotografijo natančno napisano, koliko tednov je noseča, in športni novinarji so hitro ugotovili, da je na avstralskem prvenstvu svoj 23. turnir za grand slam osvojila noseča. Septembra je rodila hčerko Alexis Olympio Ohanian Jr., dober mesec dni pozneje pa se je na razkošni poroki še poročila z otrokovim očetom Alexisom Ohanianom. Pred porodom je sicer govorila, da se bo vrnila na teniške terene, in to bo res storila čez tri dni, ko bo v Abu Dabiju odigrala ekshibicijsko tekmo. Govori se, da naj bi se zares vrnila v tenis prav na odprtem prvenstvu Avstralije januarja prihodnje leto.

Ob vseh otrocih in razkošni poroki teniške zvezdnice je skoraj neopazno minila nogometna poroka leta. Končno se je namreč poročil Lionel Messi. Z Antonello Roccuzzo sta se vzela v domačem argentinskem Rosariu, odpotovala na medene tedne in kmalu nato napovedala še tretjega otroka v družini.